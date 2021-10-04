Mardin’de “Oyun Terapisi Eğitimi” verecekler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de “Oyun Terapisi Eğitimi” verecekler

İHA

Mardin’de “Oyun Terapisi Eğitimi” verecekler

Artuklu Mardin Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğinde, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi düzenleniyor. Üç gün sürecek eğitimler, Mardin’deki tüm psikolojik danışmanların katılımına açık olarak gerçekleşecek.
11 13 Ekim tarihleri arasında, tüm psikolojik danışmanların katılımına açık olarak düzenlenecek Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimleri, Mardin’de başlıyor. Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit tarafından verilecek eğitimler, Artuklu Mardin Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenleniyor.

“Yetişkinlerde yapılan terapi şekli çocuklara uymaz”
Oyun terapisinin önemi hakkında konuşan Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit, çocukların duygularını anlamlandırmada ve konuşmada yetişkinlerden farklı olduğunu söyleyerek, yetişkinlerde yapılan terapi şeklinin çocuklara uymayacağına vurgu yaptı.

“Çocuk, oyun ortamında duygularını daha kolay ifade eder”
Çocukların kendilerini en rahat ifade edebildikleri ortamın ‘oyunlar’ olduğunun altını çizen Macit, “Oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan yönteme oyun terapisi diyoruz. Çocuğun alışkın olduğu oyun ortamında, yaşadıklarını ve duygularını ifade etmesi daha kolay olur. Oyun terapistleri, çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmak üzere eğitim aldıkları için çocukları istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirirler” diye konuştu.
Eğitimler yüz yüze olarak gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şifa kaynağı yöresel tatlılar olan harire ve cevizli sucuk yapımı başladı
YEREL HABERLER Şifa kaynağı yöresel tatlılar olan harire ve cevizli ...
Nusaybin’de 120 taekwondocu yeni kuşaklarına kavuştu
YEREL HABERLER Nusaybin’de 120 taekwondocu yeni kuşaklarına kavuştu
Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi" "Her şehit olduğunda acımız tazeleniyor"
YEREL HABERLER Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki ...
Çini ile telkari birleşti, ortaya birbirinden güzel eserler çıktı
YEREL HABERLER Çini ile telkari birleşti, ortaya birbirinden güzel ...
Mardin'de tilkiler sokakta yiyecek ararken görüntülendi
YEREL HABERLER Mardin'de tilkiler sokakta yiyecek ararken ...
'Tuvaletim geliyor' diyerek yolculuk yaptığı otobüsten kaçan akli dengesi yerinde olmayan gençten haber alınamıyor
YEREL HABERLER 'Tuvaletim geliyor' diyerek yolculuk yaptığı ...
Midyat’ta 646 gram esrar maddesi ele geçirdi
YEREL HABERLER Midyat’ta 646 gram esrar maddesi ele geçirdi
Midyat Telkari 11 Nolu Aile Sağlık Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
YEREL HABERLER Midyat Telkari 11 Nolu Aile Sağlık Merkezi yeni ...
Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü
YEREL HABERLER Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.