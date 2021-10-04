Mardin’de “Oyun Terapisi Eğitimi” verecekler

Artuklu Mardin Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğinde, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi düzenleniyor. Üç gün sürecek eğitimler, Mardin’deki tüm psikolojik danışmanların katılımına açık olarak gerçekleşecek.

11 13 Ekim tarihleri arasında, tüm psikolojik danışmanların katılımına açık olarak düzenlenecek Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimleri, Mardin’de başlıyor. Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit tarafından verilecek eğitimler, Artuklu Mardin Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenleniyor.



“Yetişkinlerde yapılan terapi şekli çocuklara uymaz”

Oyun terapisinin önemi hakkında konuşan Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit, çocukların duygularını anlamlandırmada ve konuşmada yetişkinlerden farklı olduğunu söyleyerek, yetişkinlerde yapılan terapi şeklinin çocuklara uymayacağına vurgu yaptı.



“Çocuk, oyun ortamında duygularını daha kolay ifade eder”

Çocukların kendilerini en rahat ifade edebildikleri ortamın ‘oyunlar’ olduğunun altını çizen Macit, “Oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan yönteme oyun terapisi diyoruz. Çocuğun alışkın olduğu oyun ortamında, yaşadıklarını ve duygularını ifade etmesi daha kolay olur. Oyun terapistleri, çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmak üzere eğitim aldıkları için çocukları istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirirler” diye konuştu.

Eğitimler yüz yüze olarak gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.