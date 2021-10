Altın yaldızlı cam ürünlere yoğun rağbet

Mardin'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde üretilen altın yaldızlı cam ürünler yoğun ilgi görüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde cam ürünler altınla yaldızlanarak alıcının beğenisine sunuluyor. Cam vazo, kase, tabak, bardak ve birçok ürünün ilk önce folyo ile kaplanarak şekil verilmesinin ardından kumlama yapılıp, daha sonrasında altın ile yaldızlanarak 560 derece fırında fırınlanıp satışa sunuluyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, pandemi döneminde bile satışların yoğun olduğunu söyledi. Faaliyet gösterilen cam atölyesinde üretilen ürünlerin, altın yaldız işlenerek tüketicinin kullanımına sunulduğunu bildiren Çete, “Bu satışları hem merkezimizden hem de merkezimize bağlı satış ofisinden yapıyoruz. Şu an merkezimize bu kursumuzda 14 tane kursiyerimiz var. Ama pandemi koşulları nedeniyle bunları dönüşümlü alıyoruz. Yarısını sabah, yarısını öğleden sonra getiriyoruz. Arkadaşlarımız burada açarken bu bölümünde folyo çalışmasını yapıyorlar. Öncelikle işlenen yöresel desenler cam nesnelerin üzerine monte edilip buradan kumlama bölümüne geçiyor. Kumlama bölümünde kumlanıp aşındırılan cam ürünlerimiz, boyama bölümüne geçip boyandıktan sonra 560 derece fırında fırınlanıp son kullanıcıya o şekilde teslim ediliyor” dedi.



“Altın yaldızlı ürünler ilgi görüyor”

Atölyelerinde üretilen ürünlerin yoğun bir rağbet gördüğünü ifade eden Çete, “Bu satış döner sermaye üzerinden yapıldığı için hem kursiyerlerimize hem de bu atölyede çalışan öğreticilerimize kar payından belli bir kısım ücret ödeniyor” diye konuştu.

Cam atölyesinde yaldızlama yapan Usta Öğretici Neval Aközen, “Şu an çalışılan objeyi yaldızlamak üzere çalışıyorum. Yaldızladım, yaldızlandıktan sonra fırınlayacağım. 580 derecede fırınladıktan sonra soğumasını bekleyip satışa sunuyoruz. Küçük ebatlarda 2 gram, ebatına göre değişiyor. 5 gram 6 gram değişiyor. Şu an elimdeki tabağa 2 gram altın kullandık” şeklinde konuştu.

