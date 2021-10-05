Mardin’de kaymakamlık ve belediye çalışanlarına yönelik kişisel gelişim seminerleri düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle Kızıltepe Kaymakamlığı ile Kızıltepe Belediyesinde çalışan erkek personellere yönelik 'aile içi iletişim' ile 'stres ve öfke kontrolü' konulu kişisel gelişim eğitim seminerleri verildi.

Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli kişisel gelişim uzmanı Riyad Tezcan, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli psikolog Mehmet Emin Kurtay ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli psikolog Abdulhalim Dağ tarafından verilen kişisel gelişim eğitimlerine Kızıltepe Kaymakamlığında görev yapan 46 personel ile Kızıltepe Belediyesinde görevli 67 personel katılım sağladı. Aile içinde sağlıklı iletişimin bilinçli bir şekilde öğrenilmesi, birey aile ve toplum arasındaki koordinasyonun sağlanması, aile yaşantısı eğitimi, ailevi ve kişisel bunalımlara neden olan sosyal baskıların farkına varılmasına yönelik yürütülen farkındalık çalışmasına pilot uygulama olarak Kızıltepe ilçesinde başlandı. Kişisel gelişim seminerlerinin Mardin il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm erkek personellere verilmesinin planlandığı kaydedildi.

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