Bahçede toprağa gömülü 12 kilo metamfetamin ele geçirildi



Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de jandarma ekipleri, bir eve yaptıkları şafak operasyonunda bahçede toprağa gömülü 12 kilogram metamfetamin ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu Dargeçit İlçesi Safa Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yüklü miktarda metamfetamin bulundurduğunu belirledi. Ekipler, şafak vakti şüphelinin evine operasyon yaptı. Özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada evin bahçesinde toprağa gömülü poşetler halinde 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili R.A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. R.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.:DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-10-06 08:19:15



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