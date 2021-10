Vali Demirtaş, "Bugünün ve geleceğin Mardin’ini el birliğiyle inşa ediyoruz"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunları, sıkıntıları ilk ağızdan dinledikten sonra yaptığı açıklamada bugünün ve geleceğin Mardin’ini el birliğiyle inşa ettiklerini belirterek, "Bu toplantılarda vatandaşlarımızın sorunlarını, muhtarlarımızın sıkıntılarını ilk ağızdan dinliyor; karşılaşılan durumlara ivedilikle müdahale ediyoruz. Sizlerden gelen talepler ve bu toplantılardan edindiğimiz çıkarımlar doğrultusunda, bugünün ve geleceğin Mardin’ini el birliğiyle inşa ediyoruz" dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde okul müdürleri, mahalle muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmalarda Vali Demirtaş, okul müdürlerinin, Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerin ve muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, en öncelikli konu olarak gördükleri eğitimde; geleceğin teminatı olan çocukların daha modern ve rahat ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla, eğitim yatırımlarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek kente yeni okulların hizmette girmeye başladığını söyledi.



“Mardinli hemşehrilerimizi devasa yatırımları ile buluşturduk”

Vatandaşlara her alanda devasa kamu yatırımları ile buluşturduklarını dile getiren Vali Demirtaş, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada “İlimizin artılarını ve eksilerini belirleyip zayıf yönlerimizi güçlendirecek, güçlü taraflarımızı daha da pekiştirecek çalışmaları başlattık. Sizler, kamu yönetiminin sahadaki uygulayıcıları olarak en başta 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket etmeli, kimsesizlerin kimsesi olmalısınız. Muhitinizde yaşayan her bir vatandaşımızdan mutlak surette haberdar olmalısınız. Zenginini yoksulunu, fakirini fukarasını, hastasını bilmelisiniz. Askere gideceği, döneceği; düğün yapıp evleneceği; emekli, dul ve yetimi kapı kapı, hane hane bileceksiniz. Vatandaşla iç içe olacaksınız. Düğününde halayın başında, cenazesinde yanı başında olacaksınız. Hastalandığında koluna girip refakat edeceksiniz. Böyle olacaksınız ki sizin muhtarlığınızın bir manası, odada bir anlamı olsun. Yoksa muhtarlık makamda oturma yeri değildir. Muhtarlık, odasına gelenin işinin yapıldığı, vaktin boş sohbetle geçirildiği yer değildir. Muhtarlık, mahallenizin dertleriyle dertlenip çözüm bulmak için kafa yorduğunuz yerdir. O sebeple bu odanın hakkını vermenin gayreti içerisinde olmalısınız” diye konuştu.

