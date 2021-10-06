Asansör boşluğuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı

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Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin) (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir lokantanın asansör boşluğuna düşen Serdar Filiz, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Filiz, henüz bilinmeyen nedenle lokantanın asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, asansör boşluğuna merdiven bırakarak, Filiz'i bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı çıkarılan Filiz, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Selim KAYA

2021-10-06 22:28:18



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