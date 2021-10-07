Mardin'de tütün kaçakçılarına JASAT operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma dedektifleri JASAT tarafından Beyazsu mevkiinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Midyat, Beyazsu mevkiinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan minibüste yolcu olarak bulunan M.Ş.T.'nin şüpheli hareketleri üzerine eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada poşetler içinde 30 kilo 250 gram 121 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konurken, şüpheli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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