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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de bir erkek cesedi bulundu

İHA

Mardin’de bir erkek cesedi bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi kırsal Gurs Vadisi bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede gezerken cesedi bulan vatandaşlar olayı jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin öldürüldükten sonra bölgeye bırakıldığı belirlendi. Ekipler, öldürülen kişinin evli Z.Y. olduğunu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığını tespit etti.
En az 4 günlük olduğu tahmin edilen ve yanıklar olan ceset, olay yeri incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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