Mardin’de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda tedavi edilebilmeleri için yeni projelerle çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Hastanesi, kent genelindeki sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve modern bir ortamda tedavi edilebilmeleri için yeni projelerle kapasitesini artırdı. Röntgen cihazı yenilendi, biyokimya ve hemogram cihazlarının eksiklikleri ise giderildi. Araçların daha temiz ve steril bir ortamda kazalı ve yaralı canları alabilmesi için basınçlı araç yıkama makinesi alındı. Çamaşırhane bölümüne alınan sanayi tipi kurutma ve yıkama makineleriyle hayvanlar için kullanılan malzemelerin yıkanarak daha hijyen hale getiriliyor. Laboratuar tüm cihazlarıyla aktif bir şekilde sokak hayvanlarının hizmetine alındı.

Sokak hayvanlarının daha iyi bir ortamda tedavi ve kısırlaştırılması için rehabilitasyon merkezinin alanında genişletme çalışmaları devam ederken merkez içerisinde bulunan bölümlerde ise iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Sokak hayvanlarının kaldığı bölümlerin üzeri kışın yağmurdan yazın ise güneşten korunması için kapatıldı. Yerler hayvanlar için daha uygun hale getirildi. Yapılan otomatik sulama sistemi ile kimsenin yardımı olmadan hayvanlar istediği zaman su ihtiyacını giderebilecekler.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi son 3 ay içerisinde 310 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirirken 466 sokak hayvanı ise tedavi edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.