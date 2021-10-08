Mardin açık hava sineması yakında izleyicisiyle buluşuyor

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşları yeniden Mezopotamya Ovasına karşı açık havada sinema keyfiyle buluşturmak için başlatmış olduğu 'Açık Hava Sineması Projesi' yakında tamamlanıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, uzun bir süredir kullanılamaz hale gelen açık hava sinemasını ayağa kaldırmak için başlatmış olduğu çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovasına karşı açık havada vatandaşlara yeniden sinema keyfi yaşatmak için başlatılan projenin bitimine günler kaldı. 1000 metrekare alan üzerine kurulu olan açık hava sinemasında, sinema perde duvarı yinelendi, korkuluklar takıldı, oturma alanları yenilendi, otopark alanı genişletildi, ışıklandırmalar takıldı. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının ardından proje tamamlanacak.

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