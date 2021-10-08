Adalet Bakanı Gül: "Devletin temel amacı insan onurunu korumaktır"

Mardin'de düzenlenen Mağdur Odaklı Adalet Buluşmalarına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, devletin temel amacının insan onurunu korumak olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Gül, Mardin'de 'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Bakan Gül'ün yanı sıra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Bakan Gül, mağdur odaklı adalet konusunda birçok yerde çalışmalar yapıldığını söyledi. Bakan Gül, "Birçok analizler yapılıyor ama tüm bu çalışmaların bence özeti 'Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır' cümlesinde özetlenir. Bu kapının herkese açık olduğu, kim olursa olsun, bu kapıdan giren herkesin adalete erişeceğine olan inanç ile oradan çıkması gerçekten bizim en temel arzumuzdur. Vatandaşlarımızın ve mağdur odaklı adalet anlayışındaki en önemli adımlarından birisi adli görüşme odalarıdır ve özellikle son zamanlarda yoğunluğunu arttırdığımız 2017'den itibaren adalet müessesesinde dahil olan uygulamayla vatandaşlarımızın adli sürecine çok önemli katkılarda bulunuyoruz" dedi.



"105 adliyede 110 adli görüşme odası var"

Bugün 105 adliyede 110 adli görüşme odalarının olduğunu bildiren Bakan Gül, "İnşallah yıl sonuna kadar bunun sayılarını daha da arttıracağız. Yine, bu ay 400 yeni uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atamasıyla sayıyı bin 202’ye çıkardık. İnsan kaynağımızı son atamalarla yüzde 50 artırdık. Güçlenen insan kaynağımız ile birlikte 45 adliyede daha müdürlükleri açacağız. Adliyelerde daha etkin psikososyal destekleri vatandaşlarımıza sağlayacağız. Uzmanlar sosyal incelemeler için saha ziyaretlerine daha fazla zaman ayıracak ve raporlar hazırlayacak bu da mağdurun meramını daha rahat bir şekilde aktarmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda 40 adliyede daha adli görüşme odaları açmış olacağız. İnşallah, yıl sonuna kadar 200 kişilik bir uzman alım ilanına daha çıkacağız. 2022’de ayrıca 310 uzman alarak bu çalışmaları güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



"Milletimizin adliyelerden beklentisi mağduriyetleri gidermektir"

Çocuğun üstün yararını gözetmenin insan onurunu korumak ile eşdeğer olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Kadına şiddet ile mücadelede de korunan yine bir insan onurudur. Mağdurun özel hayatın gizliliğini korumak mahremiyet hakkına riayet etmek yine insan onurudur. Dünya görüşü, etnik kökeni, inancı, yaşam tarzı, tabiiyeti ne olursa olsun lekelenmeme hakkının istisnası yoktur. Bu hakkı koruyacak olan yine yargının kendisidir, adliyenin kendisidir. Milletimizin adliyelerden beklentisi mağduriyetleri gidermek ve yeni mağduriyetler oluşmasını da önlemektir. Hukuk çamur atıldığında iz kalmasına asla müsaade etmez ve etmemelidir" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da "Valiliğimiz de suç mağdurlarının yaşadığı travmaların tedavi edilmesi, mağdurların adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılması noktalarında mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürmektedir. Katılımınızla gerçekleştirdiğimiz Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları konulu toplantımızın, kurumlarımız ve personelimiz arasında birlikteliğin sağlanmasına ve işbirliğinin güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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