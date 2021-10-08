Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı (2)

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VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' toplantısı kapsamında kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş´ı makamında ziyaret eden Bakan Gül, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Demirtaş, Bakan Gül´e kentte yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-10-08 17:28:50



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