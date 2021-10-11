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Mardin´e gelen turistin 'su deposu' ve 'anten' şikayeti

DHA

Mardin´e gelen turistin 'su deposu' ve 'anten' şikayeti


Selim KAYAMehmet Ali DİNLER/ MARDİN, (DHA)ANTİK kent Mardin´de, evlerin çatı katlarında bulunan su depoları ile antenlerin oluşturduğu görüntü kirliliğine çare aranıyor. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, gelen her turistin kentin mimari yapılarının fotoğraflarını çektiğini ancak çanak anten ve su depolarından duydukları rahatsızlıkları her fırsatta kendilerine ilettiğini belirterek, "Bu çanaklar yerine kente tek elden uydu sistemiyle sinyal verilebilir. Su depolarının da kaldırılması için tazyikli suya ihtiyaç var" dedi. 
Son yıllarda profesyonel ve amatör fotoğrafçıların yanı sıra gezginlerin de gözdesi haline gelen antik kent Mardin´de, evlerin çatı katlarında bulunan çanak anten ve su depolarının oluşturduğu görüntü kirliliği, rahatsız edici boyutlara ulaştı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, Mardin´e gelen turistlerin her fırsatta çanak anten ve su depolarının kaldırılması için kendilerine şikayette bulunduğunu söyledi. Görüntü kirliliğine neden olan damlardaki su depolarıyla çanak antenlerin kaldırılması için valilik ile Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını kaydeden Güngör, "Bu çanak anten ve su depoları çoğunlukla betonarme yapılarda mevcuttur. Bunların da zaten birçoğunun yıkım kararı çıkmış ve bu ay içinde 22 tanesinin yıkılması planlanıyor. Bu şekilde yavaş yavaş bu görüntü kirliliğinden kurtulacağız" dedi. 
'22 BETONARME YAPI YIKILACAK'
Kente verilebilecek tazyikli suyun, su depolarına ihtiyacı tamamıyla kaldıracağına değinen Güngör, "Bunlar için önceki dönemlerde bayağı bir gündeme getirdik. Burası sit alanı ve gelen misafirler doğal olarak buradaki yapıların fotoğraflarını çekmek ister. Zaten Mardin´i Mardin yapan bu tarihi konaklarımız, evlerimizdir. O açıdan gelen misafirlerimiz de doğal olarak da bunları çok gündeme getirdiler. Sayın valimizin de bununla ilgili bir çalışma başlattığını biliyoruz. Tazyikli su olayını Sultan Şeyhmus´tan getirebileceklerini ve depolarında kalkabileceklerini gündeme getirdi. Tabi çanak, Avrupa´da şu anda tek bir sinyal üzerinden çanaksız bile artık uydu sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bununla ilgili bizim, valiliğin, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması var. Tabi bunun da en kısa zamanda kalkmasını talep ettik. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Biz bunu sürekli gündeme getiriyoruz çünkü bu çanak ve su depoları hakikaten hem buradaki yapıyı bozuyor hem çirkin bir görüntü. Şu anda biliyorsunuz betonarme yapıların yıkımlarına başlandı. Bunlar zaten daha çok betonarme yapılarda gözüküyor. Bu ay içinde 22 betonarme yapı yıkılacak. Dolayısıyla yavaş yavaş bir şekilde bunları yok edeceğiz. Tabi devir değişti. Avrupa´da eski depolama sistemi değişti. Onlarda küçük ve güneş enerjilerine yayma suretiyle su depolanıyor. Bu su depolarının kalkması için bizim ciddi bir şekilde tazyikli suya ihtiyacımız olacaktır. Yani sit alanı dediğimiz eski Mardin bölgesine tazyikli su gelirse doğal olarak su depolarına gerek kalmayacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA, Mehmet Ali DİNLER
2021-10-11 09:38:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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