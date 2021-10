Milli kick boksçu gençlere örnek olmak için Mardin'e geldi

Kick boks, muay thai dalında 2 kez Avrupa şampiyonu olan milli kick boksçu İbrahim Altunsöz, gençlere örnek olmak için Mardin'e geldi.

Mardin'in Savur ilçesinde doğan 25 yaşındaki İbrahim Altınsöz, 2010 yılında eğitim için Mersin'e gitti. Gittiği şehirde kick boks ve muay thai dövüş sporları ile tanışan Altunsöz, 2013'te Romanya Bükreş Avrupa Şampiyonası'nda ve 2018'de Muay Thai’de olmak üzere 2 kez Avrupa şampiyonu oldu. Kendisi gibi bu dallara yönelen kardeşi İzzetin Altunsöz'ü yetiştirdi. Başarılı sporcu şimdi ise doğup büyüdüğü Mardin'deki gençlere el uzatmak için Mardin'e geldi.

İbrahim Altunsöz, “Mersin'de kick boks, muay thai dövüş sporlarıyla tanıştım. 2013'te Romanya Bükreş’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak milli sporcu oldum. 2018 yılında muay thai'de Avrupa şampiyonu oldum. Şu an Mersin'de bu işe devam ediyorum. Tekrar memleketim Mardin'e dönüp bu branşlarla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Burada turnuvalar düzenleyip kendimi burada geliştirmek istiyorum” dedi.



“Mardin’deki gençlerimize örnek olmak istiyorum”

Bu alanda Mardinli gençlere kendilerini geliştirebilecekleri yollar açmak istediğini söyleyen Altunsöz, “Benim için buranın en büyük avantajı doğal şartları, hava şartları, iklimi, buranın yerel ürünleri ve beslenme tarzı. Bunlar benim için çok faydalı. Buralarda koşup antrenmanlar yaptım. Büyüdüğüm bu memleketime, bu şehrime tekrar Avrupa şampiyonu olarak dönmek, bu tarihi yerlerde bir Avrupa şampiyonu olarak antrenman yapmak, buralarda koşmak, buranın özel doğal ürünlerini yemek gerçekten çok faydalı ve çok değerli. Ben burada doğup büyüdüm. Buradan gittim ama hiçbir zaman buradaki kimliğimi kaybetmedim ve her şeyimi buraya borçluyum. Tekrar dönüp burada elimden ne geliyorsa gençler için, Mardin'in tanıtımı için yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.



“Dubai’deki organizasyonda Türk bayrağını dalgalandıracağız”

Hem sporcu hem antrenörlük yaptığını bildiren Altunsöz, bir ay sonra Dubai'de düzenlenecek olan özel bir organizasyonda öğrencisi ve aynı zamanda kardeşi olan İzzettin Altunsöz'ün maça çıkacağını söyledi. Altunsöz, "Onunla birlikte yetiştirdiğim öğrenciler var. Onlardan bir takım hazırlıyorum. Şu an hem kendim yarışıp hem milli takım adına yarışacak gençler yetiştiriyorum. Ben orada antrenör olarak bulunacağım. Kardeşimi hazırlayıp onu götüreceğim. Umarım orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Dubai'de, en büyük organizasyonlarından birinde Türk bayrağını dalgalandıracağız” şeklinde konuştu.



“3 oğlum var, 3’ü de milli sporcu”

Köy kurucusu olduğunu belirten baba Ahmet Altunsöz, “Üç oğlum var. Üçü de milli sporcu. Biri tenis hocası, 2 tanesi de boksör. Mersin'de kalıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmuşlar. Ondan sonra hedefimiz dünya şampiyonu olmak. 7 çocuğum var. Onlar her maça çıktıklarında vallahi çok çok heyecana giriyoruz. Her zaman maça gittikleri zaman onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Mardin'de uzun yıllardır boks branşında sporcunun olmadığını bildiren 2’inci Kademe Boks Antrenörü Emre Ersöz, “2012 yılında hem müsabık olarak hem de profesyonel maçlara öğrenci götürmek için antrenman salonumuzu açtık. Bugün de İbrahim Altunsöz kardeşimizle antrenmanlara başladık. Kendisi Mardinli, Mardin’in gururu. Çünkü bu bölgeye sporcuları kazandırmamız gerekiyor. Sokaklardan sporcuları alıp bayrağımızı gururla temsil etmek için bir şeyler yapmamız gerekiyordu, İbrahim de bu konuda Mardin'de öncü olmaya başladı. İki kardeşi de çok başarılı. Onları da antrenman yapmaya bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.