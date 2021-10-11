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Teröristlerin Mardin'de 2 yıl önce şehit ettiği 12 kişi törenle anıldı

İHA

Teröristlerin Mardin'de 2 yıl önce şehit ettiği 12 kişi törenle anıldı

Terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi.
Nusaybin'deki DSİ tesislerinde düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından da şehitler için dualar okundu.
Programda konuşan Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, böyle elim bir olay nedeniyle ilçede bulunmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bakan Yardımcısı Öncü, "Her şeyden önce böyle bir program için burada olmak tabii ki bizi üzüyor. Ancak biz büyük bir milletiz, 7 bin yıllık bir coğrafyanın ve birlikteliğin sembolü olan bir memleketteyiz. Kahramanlarımız geçmişte de, bugün de vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canı pahasına her şeyi cesurca ortaya koymuştur ve birlikteliğimizin devamını sağlamışlardır. Bugün buradan bir kez daha kahramanlarımızı rahmetle anıyorum, kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Allah bir daha böyle imtihanlarla bizleri bir araya getirmesin. Ancak biz büyük bir milletiz. Bu birlikteliğimiz her daim devam edecektir" dedi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş de şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Vali Demirtaş, "Tüm şehit yakınlarımızın her zaman yanındayız. 7 gün 24 saat onların hizmetinde olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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