YPG/PKK´nın Nusaybin´e yaptığı havan toplu saldırıda şehit olanlar için anma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YPG/PKK´nın Nusaybin´e yaptığı havan toplu saldırıda şehit olanlar için anma

DHA

YPG/PKK´nın Nusaybin´e yaptığı havan toplu saldırıda şehit olanlar için anma


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında YPG/PKK'lı teröristler tarafından Suriye´nin Kamışlı kentinden düzenlenen roket ve havan toplu saldırıda şehit olan 12 kişi için Mevlit programı düzenlendi.
Terör Örgütü PKK/YPG´ya yönelik 2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Mardin´in Nusaybin ilçesine Suriye´nin Kamışlı kentinden gerçekleştirilen roket ve havan toplu saldırıda 12 kişi şehit oldu. Olayın yıldönümünde şehitler için Nusaybin DSİ salonundan Mevlit programı düzenlendi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Vali Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından şehitler için dualar okundu. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Suriyeli Cahide Hamut, saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki oğlu Dara Ali için Kürtçe ağıt yaktı. Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ve Vali Demirtaş, şehit yakınları ile tek tek görüşerek, teselli etmeye çalıştı.
Programda konuşan Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, böyle elim bir olay nedeniyle ilçede bulunmaktan üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Ancak biz büyük bir milletiz. Barış, kardeşlik, dostluk ve birlikteliğin sembolü olan bir memleketteyiz. Kahramanlarımız geçmişte de, bugün de vatanın bölünmez bütünlüğü için canı pahasına mücadele ederek, birlikteliğimizin devamını sağlamıştır. Bu birliktelik her daim devam edecek" dedi.
Vali Demirtaş ise, "Tüm şehit yakınlarımızın her zaman yanındayız. 7 gün 24 saat onların hizmetinde olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2021-10-11 19:34:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teröristlerin Mardin'de 2 yıl önce şehit ettiği 12 kişi törenle anıldı
YEREL HABERLER Teröristlerin Mardin'de 2 yıl önce şehit ettiği 12 ...
Milli kick boksçu gençlere örnek olmak için Mardin'e geldi
YEREL HABERLER Milli kick boksçu gençlere örnek olmak için Mardin'e ...
1700 yıllık kilise, 30 yıl sonra zılgıtlarla ibadete açıldı
YEREL HABERLER 1700 yıllık kilise, 30 yıl sonra zılgıtlarla ibadete ...
Mardin´e gelen turistin 'su deposu' ve 'anten' şikayeti
YEREL HABERLER Mardin´e gelen turistin 'su deposu' ve 'anten' ...
Vali Demirtaş, tarım üreticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, tarım üreticileri ile bir araya geldi
Mardin'de 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor
YEREL HABERLER Mardin'de 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor
Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım elini uzatıyor
YEREL HABERLER Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım ...
Midyatlı ve Suriyeli kadınların cevizli sucuk mesaisi
YEREL HABERLER Midyatlı ve Suriyeli kadınların cevizli sucuk mesaisi
Mardin'de toplanan üzümler pekmez, pestil, cevizli sucuğa dönüşüyor
YEREL HABERLER Mardin'de toplanan üzümler pekmez, pestil, cevizli ...
Midyat’ta motorsiklet kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Midyat’ta motorsiklet kazası: 2 yaralı
Mardin'de yaşlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Mardin'de yaşlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.