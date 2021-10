(Özel) Mardin'de diktiği gömlekleri dünya çapında satıyor

Mardin'de gömlek terzisi olan Şehmus Cengiz, diktiği gömlekleri dünya çapında satıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde gömlek terzisi olan Şehmus Cengiz, 10 yıldır bu işi tek başına yürütüyor. Diktiği gömlekler hem yerli halk tarafından rağbet görüyor hem de dünya genelinde beğeniliyor. Cengiz, “Sadece Mardin'de yapmıyorum, dünya çapında yapıyorum. Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerine kargo ile gömlek gönderiyoruz. Bizim iş kişiye özel dikim olduğu için ölçü üzerine dikim yapıyoruz. Herhangi bir kalıp üzerine dikim yapmıyoruz. Ondan dolayı sonuç muhteşem oluyor. Yani ölçü üzerine yapılan dikim kişinin vücut hatlarına birebir uyduğu için kusursuza yakın bir ürün çıkıyor. Kumaşlarımızın hepsi birinci kalite olup kesinlikle özel üretimdir. Kişi dışarıda kendi bedenine uygun hazır gömlek bulamadığı için bizi tercih ediyor. Biz de bu şekilde onlara memnun kalacakları ürünler dikiyoruz” dedi.



“Bu işe başladığımda küçük çapta bir iş yapıyordum”

Yaptığı ürünler tanındıkça daha çok tercih edilmeye başladığını bildiren Cengiz, “Ben de artık özel üretim kumaşlar getiriyorum. Bunu gören insanlar birbirlerine aktarıyor. Yurt dışında Amerika, Almanya, Fransa ve İtalya'dan müşterilerim var. Dün Avusturya'da olan müşterilerimiz gelmişti. Mardin’e gezi amaçlı geliyorlar, tanıdık vasıtasıyla geliyorlar veya biri diktiğim gömleği müşterimin üzerinde gördüğü zaman ona soruyor o da geliyor Mardin'de bana uğruyor. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz, gömlek siparişini veriyor. Bu şekilde tanışıyoruz ve dünya çapında çalışıyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerine gömlek gönderdim ben. Sosyal medya aracılığıyla zaten yaptığımız ürünler tanınıyor. Müşterim Amerika’dayken bana mesaj atıyor, diyor ki ben üç ay sonra Mardin'de olacağım bana bu gömlekten varsa hazırla. Ben de hazırlıyorum. Müşterim geldiği zaman kendisi alıyor veya gönderiyorum. Almanya’dan, Fransa’dan, İtalya'dan, Kore'den, Japonya’dan, Avusturya'dan benim için gelenler var. Şu anda her türlü ülkeden Mardin’e gezi amaçlı olsun, benim için gelmiş olsun veya tesadüfen buradan geçerken 'hala gömlekçilik mesleği yapılıyor mu' diye girip içeride onlarca sipariş veren oluyor. Çünkü yaptığımız ürün gerçekten dört dörtlük bir ürün ve vücut ölçülerine birebir uyuyor. Şu anda bizim yaptığımız iş evrensel bir iş olduğu için dünyanın neresine giderseniz gidin bu işi hakkıyla yapabilecek ustalar var. Biz de bu işi hakkıyla yapıyoruz” diye konuştu.



“Müşteriye rüyasında gördüğü gömleği dikiyoruz”

Basit bir gömlek dikimi yapmadığını kaydeden Cengiz, “Müşteriyi rüyasında bir gömlek modeli görüyor, geliyor bana anlatıyor. Bu tarzda bir model tişört gömlek, o tarzda spor gömlek modeli yani sadece kendi statümüzde değil müşterinin hayalindeki ürünleri yapıyoruz. Ben müşterilerimi seçmiyorum, müşteri gelip beni seçiyor ve ben onlara kusursuza yakın bir ürün dikiyorum. Müşteri de memnun kalıyor” şeklinde konuştu.



“Bilinen markaların onda 1’i fiyatına dikiyoruz”

Ünlü markaların dünya çapında satış yaptığını belirten Cengiz, bu gömleklere bakıldığında fiyatının 4 bin ile 5 bin 500 arasında olduğunu, kendilerinin ise bu fiyatın onda birine gömlek diktiklerini dile getirdi. Cengiz, “Bizim burada çok güzel, çok temiz, en kaliteli kumaştan gömleğimiz 450500 lira civarında çıkıyor. Bizim yabancı uyruklu müşterilerimiz de var, Türk müşterilerimiz de var. Mardin'de dikilen gömlek dünyayı geziyor. Şu anda Amerika'da da benim gömleklerimi giyen var. Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da giyen var. Yani dünya çapında dikiyoruz. Dün 4 kardeş geldi yanıma, Avusturya'da ikamet ediyorlar. Babalarına ve kendilerine hem gömlek hem de kişiye özel eski tarz pijama takımları dikmemi istediler. Siparişleri yaklaşık olarak 45 gün sonra hazır olacak. Avusturya'ya gömlek dikmemiştik oraya da gömlek diktik. Orada da artık bizim gömleklerimiz giyilecek” ifadelerini kullandı.

