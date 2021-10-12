(Özel) Mardin'de diktiği gömlekleri dünya çapında satıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Mardin'de diktiği gömlekleri dünya çapında satıyor

İHA

(Özel) Mardin'de diktiği gömlekleri dünya çapında satıyor

Mardin'de gömlek terzisi olan Şehmus Cengiz, diktiği gömlekleri dünya çapında satıyor.
Mardin'in Artuklu ilçesinde gömlek terzisi olan Şehmus Cengiz, 10 yıldır bu işi tek başına yürütüyor. Diktiği gömlekler hem yerli halk tarafından rağbet görüyor hem de dünya genelinde beğeniliyor. Cengiz, “Sadece Mardin'de yapmıyorum, dünya çapında yapıyorum. Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerine kargo ile gömlek gönderiyoruz. Bizim iş kişiye özel dikim olduğu için ölçü üzerine dikim yapıyoruz. Herhangi bir kalıp üzerine dikim yapmıyoruz. Ondan dolayı sonuç muhteşem oluyor. Yani ölçü üzerine yapılan dikim kişinin vücut hatlarına birebir uyduğu için kusursuza yakın bir ürün çıkıyor. Kumaşlarımızın hepsi birinci kalite olup kesinlikle özel üretimdir. Kişi dışarıda kendi bedenine uygun hazır gömlek bulamadığı için bizi tercih ediyor. Biz de bu şekilde onlara memnun kalacakları ürünler dikiyoruz” dedi.

“Bu işe başladığımda küçük çapta bir iş yapıyordum”
Yaptığı ürünler tanındıkça daha çok tercih edilmeye başladığını bildiren Cengiz, “Ben de artık özel üretim kumaşlar getiriyorum. Bunu gören insanlar birbirlerine aktarıyor. Yurt dışında Amerika, Almanya, Fransa ve İtalya'dan müşterilerim var. Dün Avusturya'da olan müşterilerimiz gelmişti. Mardin’e gezi amaçlı geliyorlar, tanıdık vasıtasıyla geliyorlar veya biri diktiğim gömleği müşterimin üzerinde gördüğü zaman ona soruyor o da geliyor Mardin'de bana uğruyor. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz, gömlek siparişini veriyor. Bu şekilde tanışıyoruz ve dünya çapında çalışıyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerine gömlek gönderdim ben. Sosyal medya aracılığıyla zaten yaptığımız ürünler tanınıyor. Müşterim Amerika’dayken bana mesaj atıyor, diyor ki ben üç ay sonra Mardin'de olacağım bana bu gömlekten varsa hazırla. Ben de hazırlıyorum. Müşterim geldiği zaman kendisi alıyor veya gönderiyorum. Almanya’dan, Fransa’dan, İtalya'dan, Kore'den, Japonya’dan, Avusturya'dan benim için gelenler var. Şu anda her türlü ülkeden Mardin’e gezi amaçlı olsun, benim için gelmiş olsun veya tesadüfen buradan geçerken 'hala gömlekçilik mesleği yapılıyor mu' diye girip içeride onlarca sipariş veren oluyor. Çünkü yaptığımız ürün gerçekten dört dörtlük bir ürün ve vücut ölçülerine birebir uyuyor. Şu anda bizim yaptığımız iş evrensel bir iş olduğu için dünyanın neresine giderseniz gidin bu işi hakkıyla yapabilecek ustalar var. Biz de bu işi hakkıyla yapıyoruz” diye konuştu.

“Müşteriye rüyasında gördüğü gömleği dikiyoruz”
Basit bir gömlek dikimi yapmadığını kaydeden Cengiz, “Müşteriyi rüyasında bir gömlek modeli görüyor, geliyor bana anlatıyor. Bu tarzda bir model tişört gömlek, o tarzda spor gömlek modeli yani sadece kendi statümüzde değil müşterinin hayalindeki ürünleri yapıyoruz. Ben müşterilerimi seçmiyorum, müşteri gelip beni seçiyor ve ben onlara kusursuza yakın bir ürün dikiyorum. Müşteri de memnun kalıyor” şeklinde konuştu.

“Bilinen markaların onda 1’i fiyatına dikiyoruz”
Ünlü markaların dünya çapında satış yaptığını belirten Cengiz, bu gömleklere bakıldığında fiyatının 4 bin ile 5 bin 500 arasında olduğunu, kendilerinin ise bu fiyatın onda birine gömlek diktiklerini dile getirdi. Cengiz, “Bizim burada çok güzel, çok temiz, en kaliteli kumaştan gömleğimiz 450500 lira civarında çıkıyor. Bizim yabancı uyruklu müşterilerimiz de var, Türk müşterilerimiz de var. Mardin'de dikilen gömlek dünyayı geziyor. Şu anda Amerika'da da benim gömleklerimi giyen var. Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da giyen var. Yani dünya çapında dikiyoruz. Dün 4 kardeş geldi yanıma, Avusturya'da ikamet ediyorlar. Babalarına ve kendilerine hem gömlek hem de kişiye özel eski tarz pijama takımları dikmemi istediler. Siparişleri yaklaşık olarak 45 gün sonra hazır olacak. Avusturya'ya gömlek dikmemiştik oraya da gömlek diktik. Orada da artık bizim gömleklerimiz giyilecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 yaşındaki Muhammet için protez bacak siparişi verildi
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Muhammet için protez bacak siparişi ...
5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti
YEREL HABERLER 5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti
Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı
YPG/PKK´nın Nusaybin´e yaptığı havan toplu saldırıda şehit olanlar için anma
YEREL HABERLER YPG/PKK´nın Nusaybin´e yaptığı havan toplu saldırıda ...
Teröristlerin Mardin'de 2 yıl önce şehit ettiği 12 kişi törenle anıldı
YEREL HABERLER Teröristlerin Mardin'de 2 yıl önce şehit ettiği 12 ...
Milli kick boksçu gençlere örnek olmak için Mardin'e geldi
YEREL HABERLER Milli kick boksçu gençlere örnek olmak için Mardin'e ...
1700 yıllık kilise, 30 yıl sonra zılgıtlarla ibadete açıldı
YEREL HABERLER 1700 yıllık kilise, 30 yıl sonra zılgıtlarla ibadete ...
Mardin´e gelen turistin 'su deposu' ve 'anten' şikayeti
YEREL HABERLER Mardin´e gelen turistin 'su deposu' ve 'anten' ...
Vali Demirtaş, tarım üreticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, tarım üreticileri ile bir araya geldi
Mardin'de 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor
YEREL HABERLER Mardin'de 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor
Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım elini uzatıyor
YEREL HABERLER Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım ...
Midyatlı ve Suriyeli kadınların cevizli sucuk mesaisi
YEREL HABERLER Midyatlı ve Suriyeli kadınların cevizli sucuk mesaisi
Mardin'de toplanan üzümler pekmez, pestil, cevizli sucuğa dönüşüyor
YEREL HABERLER Mardin'de toplanan üzümler pekmez, pestil, cevizli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.