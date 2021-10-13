Mardin, aşı tablosunda kırmızıdan turuncuya geçti



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN, ikinci doz aşı oranında yüzde 55'e ulaşarak, günlük aşı verileri tablosunda kırmızı kategoriden turuncuya geçiş yaptı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Aşı oranımız yükseldikçe vaka sayımız da düşüyor" dedi.

Kent genelinde yapılan çalışmalarla yükselen aşılama oranı ile Mardin, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük aşı verileri tablosunda ikinci doz aşıda yüzde 55'e ulaşarak, kırmızı kategoriden turuncuya geçti.

'MARDİN'İMİZE MAVİ KATEGORİ YAKIŞIR'

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent olarak kendilerine mavi rengin yakıştığını belirterek "Mardin'imiz ikinci doz aşı oranında yüzde 55'in üzerine çıkarak Kovid-19 aşı tablosunda turuncu renge geçiş yaptı. Bu gelişme bizleri fazlasıyla sevindirdi. Aşı oranımız yükseldikçe vaka sayımız da düşüyor. Birlikte sağlıklı olmak için aşımızı olalım ve tedbirlere uyalım. Mardin'imize mavi kategori yakışır. Tüm vatandaşlarımızla birlikte el ele verip hep beraber mavi kategoriye geçmek için çaba sarf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-10-13 12:18:06



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