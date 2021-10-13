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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yaşındaki Muhammet protez bacağına kavuştu

DHA

5 yaşındaki Muhammet protez bacağına kavuştu


Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen 5 yaşındaki Muhammed Hüseyin, bir hayırseverin desteğiyle protez bacağına kavuştu. Muhammed´in babası Sabri Hüseyin, "Oğluma protez bacak takıldı. Oğlum artık yürüyüp, koşabilecek. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Suriyeli ailenin 5 yaşındaki oğulları Muhammed´in, gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesildi. Muhammed, koltuk değneği ile yürümeye başladı. Muhammet'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Hayırsever bir vatandaş, Kızıltepe Kaymakamlığı´na ulaşarak Muhammed'e protez bacak için destekte bulunacağını söyledi.
PROTEZ BACAĞIYLA YÜRÜDÜ
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam´ın talimatıyla Muhammed´in ailesine ulaşıldı. Kaymakamlık görevlileri, uzman ekiple aileyi ziyaret etti. Muhammed'in protez için ölçüleri alınarak, sipariş edildi. Hayırsever bir vatandaşın yardımı ile proteze kavuşan Muhammed, yeni bacağıyla yürüdü. Muhammed´in o mutlu anlarına Kaymakam Çam ve Kızıltepe Öksüz ve Yetimler Derneği üyeleri de tanıklık etti, Kaymakam Çam, "Bugün Muhammed yavrumuzun protez bacağının takıldığı gündür" diyerek, şunları söyledi:
"Koltuk değneğiyle görüntüsü sosyal medyaya düşmüştü. Muhammed´i izleyen herkes onun için seferber oldu. Bir hayırseverimizin yardımıyla Muhammed´in protez ayağını taktık. Hepimiz Muhammed kadar mutluyuz. Şu anda Muhammed´in mutluluğu gözlerinden okunuyor. Tüm hayırseverlerimize, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."
`OĞLUM ARTIK KOŞABİLECEK´
Muhammed´in babası Sabri Hüseyin, oğlunun artık değneksiz yürüyeceğini belirterek, "Çocuğumun görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü, bundan haberimiz yoktu. Hayırseverler ve Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam bize ulaştı. Bir hayırsever tarafından Muhammed için protez bacak yapılacağını söyledi ve bugün de protez bacak takıldı. Oğlum artık yürüyüp, koşabilecek. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER
2021-10-13 15:04:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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