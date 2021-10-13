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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Numan Kurtulmuş Mardin’de STK temsilcileriyle buluştu

İHA

Numan Kurtulmuş Mardin’de STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin'de sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin'de bir otelde düzenlenen programda sivil toplum kuruluşları temsileriyle bir araya geldi. Programa Mardin Valisi Ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
“Bizim derdimiz birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, insanlıktır ve insanların yaradılışta eşitliğidir” diyen Kurtulmuş, “Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyeceğiz ve bunu yaparken de bu ülke bu coğrafyada güçlü olacaktır. İki ayağımızda sağlam basacak. Bir ayağımız ekonomi bir ayağımız siyaset, bu bölgede her iki ayağı da yere sağlam basan, başkalarının projelerine itibar etmeyen halkını ortak hedeflere doğru yönlendirebilen bir büyük ülke olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Size yemin ederim ki, güçlü ve büyük Türkiye Suriye'nin Irak'ın Kafkasya'nın Balkanlar'ın ve hatta ta Yemen'e kadar bu coğrafyanın yani bereketli hilaldeki bütün insanların hayranı olan bir gelişmedir. Çünkü bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz, Mardin'de bunu konuşmak daha büyük sorumluluk gerektiriyor. Buradaki bu kültürel ve medeniyet birikimi bize bir şey öğretiyor” dedi.
Hazreti Ali’nin Malik Bin Eşder’e tavsiyesi olduğunu aktaran Kurtulmuş, “Malik’i Mısır'a vali atıyor. Gittiğin yerde insanlar iki sınıftır ya yaradılışta eşindir ya dinde kardeşindir. Biz insanları böyle gördüğümüz için insanlar arasında hiçbir ayrımı hiçbir uzaklaştırmaya, ayrıştırmayı ve parçalamayı bizim insanlarımızın ve medeniyet değerlerimizin gereği olarak mümkün görmeyiz. Onun için inşallah Mardin’imizde bu süreçte çok daha ileriye gidecek, çok daha güçlü bir şekilde Türkiye'nin kalkınmasını önce illerinden birisi olacaktır” diye konuştu.
Programda konuşan Vali Demirtaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Vatandaşlarımızla ve Muhtarlarımızla Buluşma Toplantılarının benzerlerini, ilimiz düzeyinde Valilik olarak bizler de gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda, insanımızın sorunlarını dinleme ve bu sorunlara çözüm bulma imkanı yakalıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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