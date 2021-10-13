5 yaşındaki Muhammet protez bacağına kavuştu (3)

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PROTEZ AYAĞIYLA İLK KEZ TOP OYNADI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayırsever bir vatandaşın desteği ile protez bacak takılan Suriyeli ailenin çocuğu Muhammed Hüseyin, Axa Sigorta Efeler Ligi´nde mücadele eden Yeni Kızıltepe Spor- Altekma maçını tribünde izledi. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Muhammed´i Axa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kızıltepe Spor´un ile Altekma maçına götürdü. Maçın bitmesinden sonra sahaya inen Muhammed, Kaymakam Çam ile top oynadı. Tribündeki izleyiciler Muhammed'i uzun süre alkışladı.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER

2021-10-13 20:38:40



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