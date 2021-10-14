Mardin'de aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'de hakkında 8 yıl 8 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Cevizlik Mahallesi'nde ikamet eden ve 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay 30 gün hapis cezası bulunan M.E.B, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.E.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.