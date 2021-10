AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Biz insanlarımızın farklılıklarını asla ayrılık vesilesi olarak görmeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Mardin aslında bir ebru teknesi içinde her türlü ırktan, her türlü inançtan insanların bulunduğu ve asırlardır birlikte yaşadığı bir şehirdir. Ülkemiz de böyledir. Dolayısıyla biz insanlarımızın farklılıklarını asla ayrılık vesilesi olarak görmeyeceğiz" dedi.

Mardin'de bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin akademik yılı açılışına katıldı. Törene Kurtulmuş'un yanı sıra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğretim üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Irak'ta, Suriye'de ayrılıkçı fikirlerin darmadağın hale geldiğini söyledi. Kurtulmuş, "Osmanlı cihan devletinin 20 yıl gibi küçük bir süre içerisinde paramparça olarak yaklaşık 4 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye nasıl döndüğünü biliyoruz. Bunun temelinde birçok faktör vardır ama en önemli unsurlardan birisi örneğin Balkanlar'daki tarumar oluşumuz, ayrılıkçı fikirlerdir. Arap dünyasındaki isyanların birçoğu oralardaki yıkılış ve çöküş milliyetçiliğin, halkçılığın oralarda yükselmesindendir. Halbuki bu coğrafya bütün insanları, bütün farklılıkları bir arada tutan bir coğrafyadır. İşte Mardin'den bahsediyoruz. Mardin aslında bir ebru teknesi içinde her türlü ırktan, her türlü inançtan insanların bulunduğu ve asırlardır birlikte yaşadığı bir şehirdir. Ülkemiz de böyledir. Dolayısıyla biz insanlarımızın farklılıklarını asla ayrılık vesilesi olarak görmeyeceğiz" diye konuştu.

Ana dili konusunda insanların kendi anadillerini ve ana kültürlerini rahat bir şekilde konuşabilmelerinin en temel insani meselelerden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Öyle olduğu için artık üniversitemizde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü açan bizim yönetimimiz olmuştur. Aynı şekilde ret, inkar ve asimilasyon politikalarını reddederek, vatandaşlarımızın tamamını etnik kökeni ne olursa olsun mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, dini, diyaneti ne olursa olsun eşit ve özgür vatandaşlar olduğu inancı ile hareket edenler biz olduk" şeklinde konuştu.

Üniversitelerin ülkelerin çağdaşlaşma yolculuğunun en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş ise, "Bu temel anlayışla çalışmalarını sürdüren Artuklu Üniversitemiz de ülkemizin yıldızı yükselen akademik duraklarından biridir. Birçok bölümü bünyesinde barındıran üniversitemiz, hayata geçirdiği çalışmalarla üniversitelerimiz arasındaki konumunu her geçen gün yukarıya taşımaktadır" dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da yeniden yüz yüze eğitimden vazgeçip o soğuk ekranlara mahkum kalınmaması temennisinde bulundu.

Programdan sonra Artuklu Üniversitesi kampüsünde sosyal yaşam merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

