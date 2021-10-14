AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'de siyasi ve faili meçhul cinayetler devrinin bittiğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu bir 'siyasi suikastler'dir tutturmuş, elinde belge varsa ilgili yerlere ilet’ dedi.



Mardin’de bir dizi temasta bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il danışma meclisine katıldı. Mecliste konuşan Kurtulmuş, Türkiye’de faili meçhul cinayet ile siyasi cinayetlerin devrinin bittiğini belirtti. "Son günlerde Türkiye'deki güven ve istikrar ortamını bozmak için muhalefetten bazılarının, ne yazık ki Türkiye'de en çok oy alan iki partisinin genel başkanı bir 'siyasi suikastler'dir tutturmuş gidiyor" diyen Kurtulmuş, “Arkadaş herhangi bir bilgim belgen varsa siyasi suikastlerin önlenmesi bir vatandaşlık görevidir. Bu bilgileri ilgili yerlere ilet. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Umarım tanık olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na da gel ne biliyorsan söyle diye çağıracaklardır. Değerli kardeşlerim Türkiye'de faili meçhul cinayetler devri geride kalmıştır. Siyasi cinayetler devri geride kalmıştır. AK Parti hükümeti Recep Tayyip Erdoğan hükümeti buna asla müsaade etmeyecektir. Bunun için bu sözü gerçekten Türkiye'deki güven ve istikrar ortamını bozmaya dönük o niyetle olmasa bile sonuçları itibarıyla insanlarımızın zihnini bulandıran, insanlarımıza korku hazırlatan bir söz olduğunu düşünüyorum. Asla Türkiye demokrasisine demokratik bir mücadeleye yakışmayan bir yöntem olduğunu ifade ediyorum. Bu anlamda içiniz rahat olsun.” diye konuştu.



“Doğu ve Güneydoğu Anadolu bir daha o karanlık günlere geri dönmeyecek”

Türkiye ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir daha o karanlık günlere dönmeyeceğine vurgu yapan Kurtulmuş, “Değerli kardeşlerim biz oynanan oyunları iyi bilen, iyi okuyan bir siyasi hareketiz. Durduk yerde DEAŞ'ın boşuna çıkarılmadığını, durduk yerde Suriye'nin bir iç savaşa sürüklenmediğini, durduk yerde Irak’ın halklarının birbirine düşman hale getirilmediğini çok iyi biliyoruz. Bir asır evvel bu büyük bir medeniyetin merkezi olan bu coğrafyada Osmanlı Cihan Devleti'nden 30 küsur tane devlet çıkaranlar, şimdi yine bu hakları bölerek ve parçalayarak aslında bu haklara iyilik yapmak değil kendi emperyalist düzenlerini daha iyi sürdürmek istiyorlar. Yani böl, parçala daha da çok parçala, yönet anlayışıyla Türkleri, Kürtleri, Arapları, Sünnileri ve Şiilerin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar. Halbuki biz bu oyunu bildiğimiz için oyunu bozmak için güçlü ve büyük Türkiye söylediğimizde onun için bize kızıyorlar. Onun için ayaklarımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Onun için terör örgütlerini başımıza bela ediyorlar. Yılmadan yolumuza devam edeceğiz ve inşallah çok daha güzel bir Türkiye'yi çok daha muktedir bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.