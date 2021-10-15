Minibüs şoförlerine eğitim verildi

Mardin'in Midyat ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından 87 okul servis şoförüne eğitim verildi.
Milli İrade Okulu Konferans Salonunda sinevizyon eşliğinde 87 okul servis şoförüne ekipler tarafından eğitim verildi. Jandarma ve emniyet personellerinin ortaklaşa verdiği eğitimde sinevizyon eşliğinde okul servis araç şoförlerine yönelik güvenli sürücü farkındalığını arttırmak konusu işilendi. Emniyet ve jandarma ekipleri vatandaşların güveni için bu tür eğitimlerin sıklıkla yapılacağını belirtti.
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