Meme kanserine dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğünce, meme kanserine dikkat çekmek için kadınların katılımıyla tarihi Birinci Cadde’de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanlığınca, 15 Ekim Dünya Meme Sağlık Günü dolayısıyla meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü programı düzenlendi. Program öncesi daire başkanları, kurum müdürleri, üniversitesi öğrencileri, kurum çalışanları ile kadınlar, tarihi Birinci Caddede bulunan Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, programda yaptığı konuşmada, kanser olmaktan ziyade geç kalmaktan korkmak gerektiğini söyledi. Öncü, “Dünya Sağlık Örgütü her yıl ekim ayını meme kanseri ile mücadele ayı olarak anmakta. Bizlerde bu amaç için kadınlarla bir araya geldik. Kadınlar üzerine giydikleri beyaz tişörtlerle bugünü anmaya çalışacaklar. Bizler buradan Meydanbaşına kadar bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Daha sonra pembe balonları uçurarak bugün anısına güzel bir imza atacağımızı düşünüyorum. Emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanı Mehtap Bingül, meme kanserinin Türkiye’de çok görülen bir kanser türü olduğunu söyledi. Erken teşhisin önemini vurgulamak için bir araya geldiklerini kaydeden Bingül, "Kanser ne kadar erken teşhis edilirse hayat o kadar kaliteli ve yaşanılabilir olacak” diye konuştu.

Kadınlar, pembe balonları göğe bıraktıktan sonra ellerindeki 'Düzenli bir kontrollerle sağlıklı gelecek ellerinizde', 'Kanserden değil geç kalmaktan kork', 'Erken teşhis hayat kurtarır' yazılı pankartlarla tarihi Birinci Cadde’de yürüyüşe geçtiler. Katılımın yoğun olduğu yürüyüş Meydanbaşında bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı önünde sona erdi. Yürüyüşe katılım sağlayan kadınlara burada çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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