Vali Demirtaş, ilçede gençlerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş, ilçede gençlerle bir araya geldi

İHA

Vali Demirtaş, ilçede gençlerle bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş Nusaybin’de gençlerle bir araya geldi.
Yapılan çalışmaları yerinde görmek, programlara katılmak ve incelemeler yapmak amacıyla Mardin Valisi Mahmut Demirtaş düzenli olarak ilçeleri ziyaret ediyor. Vali Demirtaş, Mor Yakup Mahallesinde bulunan halkın sınır parkı olarak adlandırdığı düzenlemesi devam eden yeşil alanda oturan gençlere selam verip sohbetlerine katıldı, onlara birlikte çay içti. Gençler kendilerine selam vererek onlarla oturan ve sohbetlerine katılan Vali Demirtaş'ın gönülden davranışları ve sıcaklığı nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Vali Demirtaş, ilçelerde gerçekleştirdikleri programların ve yaptıkları çalışmaların yorgunluğunu vatandaşlarla içtikleri bir çay ve konuştukları birkaç samimi kelamla attıklarını belirterek gençlerle yaptıkları muhabbetin içtikleri çay kadar güzel olduğunu ifade etti. Muhabbetin de çayın da güzelliğinin kaynağının birbirinden güzel gençler olduğunu belirten Demirtaş, gençlere Nusaybin'in, Mardin'in ve Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltepe'de 57 yıllık terzi mesleğini şevkle yapıyor
YEREL HABERLER Kızıltepe'de 57 yıllık terzi mesleğini şevkle yapıyor
'Taşı toprağı altındır' diye gittikleri İstanbul´da kaybolan çocuklarını 21 yıldır arıyorlar
YEREL HABERLER 'Taşı toprağı altındır' diye gittikleri İstanbul´da ...
Meme kanserine dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı
YEREL HABERLER Meme kanserine dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı
Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere yüzde 75 hibe ile tohum dağıtıldı
Minibüs şoförlerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Minibüs şoförlerine eğitim verildi
Mardin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Kızıltepe’ye modern ve kullanışlı otobüs terminali yapılacak
YEREL HABERLER Kızıltepe’ye modern ve kullanışlı otobüs terminali ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kılıçdaroğlu 'bir siyasi suikastler'dir tutturmuş, belge varsa ilgili yerlere ilet” “Türkiye'de faili meçhul cinayetler ve siyasi cinayetler devri geride kalmıştır” "Böl, parçala daha da çok parçala, yönet anlayışıyla Türkleri, Kürtleri, Arapları, Sünnileri ve Şiilerin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar. Halbuki biz bu oyunu bildiğimiz için oyunu bozmak için güçlü ve büyük Türkiye söylediğimizde onun için bize kızıyorlar."
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kılıçdaroğlu ...
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Biz insanlarımızın farklılıklarını asla ayrılık vesilesi olarak görmeyeceğiz"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Biz ...
Mardin'de kırsal mahallelere 35 durak montajı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de kırsal mahallelere 35 durak montajı yapıldı
Mardin'de aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.