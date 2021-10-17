Evin avlusundan ayakkabı hırsızlığı kamerada

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)- MARDİN'de, duvarından atladığı evin avlusundaki ayakkabı ve inşaat malzemelerini çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Nusaybin ilçesi İpekyolu Mahallesi Çiftlik Küme Evleri'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Evin, duvarından atlayarak avluya giren şüpheli, kapının önündeki bir çift ayakkabı ve avludaki inşaat malzemelerini çaldı. Sabah, ayakkabılarla inşaat malzemelerini yerlerinde bulamayan evdekiler, güvenlik kamerasından hırsızlık olayını gördü. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerinde, duvardan atlayarak avluya giren şüphelinin ayakkabıyı çalıp kaçtığı anlar yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2021-10-17 15:05:18
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