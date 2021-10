Kente tayinciler ve öğrenciler gelmeye başlayınca ev sahipleri kira fiyatlarını arttırdı

Mardin'e öğrenciler ve tayinciler gelmeye başlayınca ev sahipleri satılık ve kiralık evlerin fiyatlarına zam yaptı.

Mardin'e iş ve eğitim nedeniyle her yıl birçok insan geliyor. Şehre yerleşmek için gelen insanlar konut sıkıntısı yaşıyor. Memur ve öğrencilerin gelişini fırsat bilen ev sahipleri satılık ve kiralık evlere zam yapıyor. Emlakçı Kadir Dündar, şehirde bulunan konutların artan nüfusu taşıyamaz hale geldiğini belirtti. Şehrin nüfusu taşıyamaz hale geldiğini söyleyen emlakçı Kadir Dündar, “Dışarıdan gelen memurlar, öğrenciler, öğretmenler ve yerli halktaki nüfus artınca artık şehir nüfusu taşıyamaz duruma geldi. Durum böyle olunca bir gayrimenkul ne kadar az bulunabiliyorsa, bu kadar değer kazanıyor ve bundan dolayıdır ki maalesef daire fiyatları inanılmaz derecede yükselmeye başladı. Çok fahiş rakamlar, inanın artık 10 kişiden 1 kişi daire satın alamıyor. Çünkü maalesef nakit yok zaten ne esnafta ne memurda hiç kimsede nakit kalmadı diyebilecek durumdayız. Kredi ile almak istiyorlar. Bu kez kredide 23 kat yükseliyor. Bir daire bankaya bir daire ev sahibine ödeniyor. Zaten daire fiyatları 23 katına yükselmiş. O yüzden alımsatım konusunda çok büyük problemler var” dedi.



“Şu an çok fahiş rakamlar gördüm”

Oturulabilecek güzide 3+1 dairenin maksimum bedelinin 250300 bin lira olması gerektiğini belirten Dündar, “Ama maalesef şu an 500600 bin liradan aşağı bulunamıyor. Sebebi tamamen insanların fırsatçılığıdır. Tayinci ve öğrencilerin gelişi ile fiyatlar yükseldi. Çok değil bundan 78 ay önce bir kiralık dairenin fiyatı maksimum 1000bin 100 lira iken tayinciler gelmeye başlayınca maalesef insanların yine fırsatçılığı devreye giriyor burada, bin 600bin 700’lerden bahsediyoruz şu anda. Akıl alır gibi değil. Mardin'de boş ev inanın hiç yok denecek kadar az" diye konuştu.

