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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de kadın girişimcilerin başarı belgeseli seyirciyle buluştu

İHA

Mardin’de kadın girişimcilerin başarı belgeseli seyirciyle buluştu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nca hazırlanan ve 7 mikro girişimci kadının başarı hikayesini anlatan ‘7 Kibele’ belgeseli galasına katıldı.
TİSVA'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'ten Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal'ın hikayesi anlattığı ‘7 Kibele’ belgeseli Mardin’de seyirciyle buluştu. Mardinli Zerge Torun’un da aralarında bulunduğu yedi kadının başarı hikayesini anlatan belgesel gösteriminde konuşan Vali Mahmut Demirtaş, yoksulluğun dünyanın mücadele ettiği en önemli sorunların başında geldiğini söyledi. Yoksulluk sorunu ile devletler ve ulus üstü birliklerin yoğun mesai harcayarak çeşitli projeleri hayata geçirdiğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Bu bağlamda Birleşmiş Milletler’in 'her çeşit yoksulluğu nerede olursa olsun sona erdirmek' hedefi de bu mücadelenin ana eksenini oluşturmaktadır. Ülkemizde uygulanan Mikrofinans Programı da girişimciliği destekleyerek, yoksulluğun bir başkasına ihtiyaç olmadan azaltılmasını amaçlayan fevkalade anlamlı ve önemli bir programdır” dedi.
Vali Demirtaş, kadın elinin değdiği her şeyin güzelleşip bereketlendiğini belirterek, “Mikro kredinin dokunduğu hayatlardan ve “7 Kibele” belgesel filminin kahramanlarından biri de Mardinli Zerge Torun kardeşimiz. Zerge Torun, Mardin Mikrofinans Şubesinden aldığı krediyle hayatında yeni bir hikaye yazmaya başladı. Onun ve “7 Kibele” belgeseline hayat veren diğer kadınlarımızın hikayesini hayranlıkla izledik. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki kadın eli değen her şey güzelleşir, bereketlenir. Kadınlarımız, katıldıkları her mücadeleyi mutlaka kazanır. Bu bilinç ve düşünceyle kadınlarımızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda ve her anlamda kadınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadın girişimciliğini sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu vesileyle kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunan tüm kadınlarımızın gayretini yürekten kutluyorum. '7 Kibele' belgesel filmi sayesinde mikro kredinin etkilerinin ne denli büyük olduğunu toplumun tüm kesimlerinin göreceğine yürekten inanıyorum. Medeniyetlerin kesişme noktası Mardin’imizde böylesine anlamlı bir organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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