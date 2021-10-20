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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında gözünü kaybetmesine rağmen mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor

İHA

Trafik kazasında gözünü kaybetmesine rağmen mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor

Mardin'de yaşayan 61 yaşındaki Mesut İldoğan, severek yaptığı semercilik mesleğini trafik kazasında gözünü kaybetmesine rağmen ilk günkü aşkla sürdürüyor.
Mesut İldoğan, 5 kardeşi ile birlikte babasının 70 yıl boyunca yaptığı semercilik mesleğini devam ettiriyor. 50 yıldır meslekte olan İldoğan, 19 yıldır her sabah Artuklu ilçesinden 25 kilometre uzaklıktaki Ömerli ilçesinde bulunan dükkanını açıp semer yapıp satıyor. 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında başına isabet eden 7 santimlik bir cam nedeniyle sağ gözünü kaybeden İldoğan, meslekteki yaşı en büyük insan olduğunu ve bununla birlikte gözünü kaybetmesine rağmen mesleğini bırakmayacağını kaydetti. 61 yaşında olan semerci ustası Mesut İldoğan, “Aşağı yukarı 50 yıldır bu işi yapıyorum. Diyeceksiniz ki erken bir yaşta işe başladın. Babadan oğula geçtiği için erken mesleği yürütüyorsun, öğrenmeye çalışıyorsun. Babam 70 yıl bu mesleği sürdürdü. Beş kardeşiz, beşimiz de bu sanatı biliyoruz. Şu an benim ufak kardeşim Mardin'de bu sanatı yürütüyor. Bu işin en kadim ustası ağabeyimdir. O da geçen sene işi bıraktı yaşı itibariyle çalışamıyor. Aslında 5 evlat ama ikisi çalışmıyor. Şu an benim işimi yapacak Mardin'de 2, Ömerli'de 2, Midyat'ta 2 yani aşağı yukarı 78 kişi var. Diyarbakır'da da bir tane Sürgücü'de var. 8 tane desem doğru olur” dedi.

“80’li yıllarda Mardin’de 15 tane semerci dükkanı vardı”
Bu mesleğin 80'li yıllarda 15 dükkanda yapıldığını kaydeden İldoğan, “15 dükkanda hepsi sabahtan akşama kadar harıl harıl çalışıyorlardı. 25 kilometre Mardin'den buraya geliyorum, 1819 yıldır git gel yapıyorum. Hoşuma gidiyor Ömerli’yi seviyorum. Zaten bu dükkanı açmaya kalktığım zaman düşündüm rahat olabileceğim yer neresi diye. Ben Ömerlilileri çok seviyorum. Hepsi Arapça konuşuyorlar. Şakacı insanlar, kaldırabilen insanlar hoşgörüler. Son zamanlarda ne zorluklar çekiyoruz, eskiye dayanarak mesleğimizin geliri düştü. Mesela semercilik, demircilik, kalaycılık şimdi şu an Mardin'de yok. İki tane semerci bir tane kalaycı var. Demirci 2 tane kalmış bu kaldırmıyor artık. Yazık oldu. Benim 3 tane kızım var. 2 tanesini öğretmen yaptım. Üçüncüsü de en küçüğü 21 yaşında ikinci üniversitesini okuyor. Bu meslekte rahat rahat 3 tane çocuk okuttum. Meslek sahibi ettim. İki tanesini evlendirdim. Allah mesut etsin. Torun sahibiyim” diye konuştu.

“Gözümü kaybetmeme rağmen işimi bırakmadım”
Kaza yaptığı için bir gözünü kaybeden İldoğan, “Bitlis'e kızımın doğumuna gitmiştim dönerken bir kaza yaptım. Kazada ben gözümü kaybettim. Cam patladı yüzüme 7 santim boyunda bir cam ve Van’a götürdüler. Ankara'da hala tedavi görüyorum. Gözümü kaybettim. Çok şükür işimi bırakmayacağım zaten meslekte kimse kalmadı. Şu an en yaşlıları benim, 61 yaşındayım" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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