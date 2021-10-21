Mardin'de eli tarım makinesi arasına sıkışan gencin yardımına itfaiye yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de eli tarım makinesi arasına sıkışan gencin yardımına itfaiye yetişti

İHA

Mardin'de eli tarım makinesi arasına sıkışan gencin yardımına itfaiye yetişti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eli tarım makinesi arasına sıkışan gencin yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 20 yaşındaki Mahmut E. babası arazisini sürerken tarım makinesinin üstüne çıktı. Makinenin içinde bulunan tohum ve gübreyi kontrol etmek için makine kapağını açan Mahmut E.'nin sağ eli makinenin demir çubuklu döner aksamı arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından elinin sıkıştığı makine parçasıyla birlikte çıkartıldı. Yaralı Mahmut E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mahmut E.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Demirtaş: "Okullarımızda ve okullarımızın çevresinde terör propagandasına müsaade etmeyeceğiz"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Okullarımızda ve okullarımızın ...
Kızıltepe’de protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki Muhammed, okula başladı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki ...
Trafik kazasında gözünü kaybetmesine rağmen mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor
YEREL HABERLER Trafik kazasında gözünü kaybetmesine rağmen mesleğini ...
Mardin’de kadın girişimcilerin başarı belgeseli seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER Mardin’de kadın girişimcilerin başarı belgeseli ...
Kente tayinciler ve öğrenciler gelmeye başlayınca ev sahipleri kira fiyatlarını arttırdı
YEREL HABERLER Kente tayinciler ve öğrenciler gelmeye başlayınca ev ...
Otobüste kaçak 4 bin 360 paket sigara ve 160 şişe içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Otobüste kaçak 4 bin 360 paket sigara ve 160 şişe ...
Mardin'de çantacılara jandarma operasyonu
YEREL HABERLER Mardin'de çantacılara jandarma operasyonu
Protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki Muhammed, okula başladı
YEREL HABERLER Protez bacağına kavuşan 5 yaşındaki Muhammed, okula ...
Mardin polisinden 3 ilçede kaçak silah operasyonu: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Mardin polisinden 3 ilçede kaçak silah operasyonu: 7 ...
Mardin Valisi Demirtaş’tan Dargeçit’e müjde
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş’tan Dargeçit’e müjde
Mardin'de drone ile zirai ilaçlama yaparak ürün kaybının önüne geçiliyor
YEREL HABERLER Mardin'de drone ile zirai ilaçlama yaparak ürün ...
Gara şehidi Vedat Kaya'nın isminin verildiği okulda eğitim başladı
YEREL HABERLER Gara şehidi Vedat Kaya'nın isminin verildiği okulda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.