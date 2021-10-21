Mardin’den KDK’ya 2 binden fazla başvuru yapıldı

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Kamu Denetçiliği Kurumuna Mardin’den bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Mardin’de birçok sorun, vatandaşlar tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapılarak bildirildi. Kızıltepe’deki çamurlu yolar, Mardin genelinde sayısı artan saldırgan köpekler, konutların bulunduğu caddelerin asfaltlanması, yıkılan evlerinin yerine ev yapılması için gerekli ruhsatı alamayan vatandaşlar, başka abonenin faturasını ödeyen vatandaş ve çeşitli sorunlar kuruma bildirildi. Kamu Denetçiliği Kurumuna kentten 2 binin üzerinde başvuruda bulunuldu.

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