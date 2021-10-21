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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemiye rağmen üçüncü mobilya mağazasını açıyor

İHA

Pandemiye rağmen üçüncü mobilya mağazasını açıyor

Mardin'de pandeminin getirdiği zorluklara rağmen bir yatırımcı üçüncü mobilya mağazasını açıyor.
Mardin'de 22 yıldır mobilyacılık işiyle uğraşan Mehmet Bozdemir, Evim Mobilya ve Evi Mardin Mobilya mağazalarından sonra pandemi döneminin getirdiği zorluklara rağmen Artuklu ilçesinde kentteki en büyük mobilya mağazasının açılışını 23 Ekim Cumartesi günü gerçekleştiriyor. 2009 yılından beri mobilya sektöründe olduğunu bildiren Evi Mardin, Evim Mobilya ve Ergül Mobilya Mağazaları sahibi Mehmet Bozdemir, “2009 yılında ilk başlangıcımız 60 metrekare sıfır ve ikinci el eşya ile başladı. 2013 yılından sonra mobilya mağazasında başladık. Evim Mobilya, Evi Mardin ve 2021 yılında pandemide mart ayında biz Ergül Mobilya mağazasını açtık. Mardin'in en güzel ve en büyük mağazasının şu an sahibiz. Açılışımız da inşallah 23 Ekim Cumartesi günüdür. Açılışa özel çok uygun fiyatlı ürünlerimiz mevcut. Açılışına tüm halkımız davetlidir” dedi.

“Pandemi bizi etkilemedi, etkilemeyecek de Allah'ın izniyle”
Biz pandemiyi es geçtik şeklinde vurgu yapan Bozdemir, “2009 yılında 60 metrekarelik mi dükkanda başladık. Daha sonra yavaş yavaş kademeli girdik. Aslında yatırımcının zor günlerde yatırım yapması gerekiyor. Yani ülkenin en zor günlerinde yatırım yapması gerekiyor. Yani ülkenin en zor dönemlerinden krizinde ya da pandemi döneminde. Bizde pandemide hızlı bir şekilde girdik. Güçlü bir şekilde Allah'a şükürler olsun daha çok iyiye gidiyor. Şu anda ilerleyen dönemlerde daha güzel yerlere gideceğimize inanıyoruz. Mardin'in en büyük ve en güzel mağazasına sahibiyiz. Cephemiz 34 metre büyüklüğünde, mağazamızın giriş katı 1200 metrekare genel toplamda 2400 metrekare mağazamız var. Yani Mardin'in en düzenli ve en güzel mağazasına sahibiz. Diğer mobilya mağazalarında kolon çok fazla olur. Biz de kesinlikle öyle bir şey yok. Ürünlerimizde rakip firmalarınkinden çok daha uygun ve çok daha kalitelidir. Satış sonrası hizmetimizde diğer firmalara göre çok öndeyiz. Müşteri memnuniyeti bizim için en önde olan şeydir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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