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Dükkanı soyulan, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Hindiyerli'ye öğrencilerden mektuplu moral 

DHA

Dükkanı soyulan, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Hindiyerli'ye öğrencilerden mektuplu moral 


Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü telkari ustası Suphi Hindiyerli'nin (77) dükkanına giren kişi ya da kişiler, 20 yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek işlediği 7 kilo gümüşü çaldı. Hindiyerli'ye kolej öğrencileri, birer moral mektubu yazdı. Gözü iyi görmediği için postacının kendisine getirdiği 21 mektubu tek tek 44 yıllık eşi Belma Hindiyerli'ye (61) okutan Hindiyerli, duygusal anlar yaşadı. 
Mardin polisi, telkari ustası Suphi Hindiyerli'nin dükkanına giren kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Hindiyerli'ye, üzüntüsünü hafifleten moral ise öğrencilerden geldi. Kolej öğrencileri, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü telkari ustasına mektup yazdı. Gözü iyi görmediği için postacının kendisine getirdiği 21 mektubu teker teker 44 yıllık eşi Belma Hindiyerli'ye okutan Suphi Hindiyerli, duygulandı. Hindiyerli çifti, kendilerini okula davet eden öğrencileri en kısa zamanda ziyaret etmeyi planlıyor.
'ÇOK DUYGULANDIM'
Çocukların yazdığı mektupların kendisini çok duygulandırdığını anlatan Suphi Hindiyerli, "Özel bir okuldan sanatım ile ilgili 21 öğrenci bana mektup yazmış. Çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda yüz yüze geleceğiz. Benim gümüşlerimi hırsızlar çaldılar. İçlerinden biri bu hırsızlık olayına değinmiş. Çok duygulandım ve diyor ki `Allah yardımcın olsun´. İnşallah onlarla yüz yüze gelirim ve onlarla bir konuşmam olacak. Gümüşlerim çalındı, emniyet takipte. Sağ olsunlar araştırma yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda bulunur" dedi.
'BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'
Belma Hindiyerli ise çocuklardan gelen mektuplardan birini okurken çok duygulandığını söyledi. Gümüşlerin henüz bulunamadığını ancak çocuklardan gelen mektupların kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Hindiyerli, "Özel bir okuldan 21 öğrencimiz Suphi ustaya mektup yazmışlar. Onlardan birini size okumak istiyorum. 'Sizin yaptığınız sanat ile ilgili merak ettiğimiz birkaç soru var. Yaptığınız onca eserin çalındığını duyunca çok üzüldük. Sanatınızı sizden dinleyebilir miyiz? Çok istiyoruz. Okulumuzu ziyaret ederseniz çok mutlu oluruz'. Sağ olsunlar çocuklarımız bize 21 mektup göndermişler. Çocuklar daha duygulanmışlar, sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Suphi ustayı okullarına davet ediyorlar. Müsait bir zamanda biz de okula gidip kendilerine teşekkür edeceğiz çünkü bu çocuklar çok duyarlı ve ilgili oldular" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-10-22 09:45:53

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