TGB'den Kızıltepe 47 Sporlu gençlere malzeme desteği



Mehmet Ali DİNLER / KIZILTEPE,(Mardin),(DHA) Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Türkiye'nin dört bir yanından topladığı spor malzemeleriyle Kızıltepe 47 Sporlu gençlere destek oldu.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) "Teröre ve Uyuşturucuya Karşı Mardin-Kızıltepeli Gençler Sahalara Koşuyor" kampanyası tamamlandı. Yaklaşık bir aydır Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların desteğiyle temin edilen malzemeler, Kızıltepe 47 Sporlu gençlere verildi. Düzenlenen malzeme teslim törenine TGB Başkanı Dilek Çınar ile çok sayıda davetli katıldı. Kampanyaya desteklerinden dolayı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a teşekkür eden TGB Başkanı Dilek Çınar, üniversitelerde ve liselerde uyuşturucuya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

"KIZILTEPELİ GENÇLER EN ÖNDE YÜRÜYECEK"

TGB'nin Cumhuriyetimizin 98'inci yılında "Vatan, Üretim ve Gelecek için Gençlik Yürüyüşü" sloganıyla Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşe Kızıltepeli gençlerin de katılacağını kaydeden Çınar, Kızıltepeli gençlerin 29 Ekim'de Ankara'da en önde yürüyeceğini söyledi. Çınar, "Biz buradayız. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Uyuşturucuya ve teröre karşı dimdik ayaktayız. Kardeşliğimiz ve birliğimiz daim olacak. Türkiye'yi aydınlık, güzel yarınlara hep beraber ulaştıracağız. Kızıltepe gençliği 29 Ekim'de Anıtkabir'e koşacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Malzeme dağıtımı

-Dilek Çınar'ın açıklamaları

-Genel detayla

DHA-Spor Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmetali DİNLER

2021-10-22 11:42:08



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