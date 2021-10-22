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Malkoç: “Dünya 5’ten büyüktür sözü ile yeni bir medeniyetin inşasını hep birlikte yapacağız” KDK Başdenetçisi Malkoç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

Malkoç: “Dünya 5’ten büyüktür sözü ile yeni bir medeniyetin inşasını hep birlikte yapacağız” KDK Başdenetçisi Malkoç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Mardin’e gelen Kamu Denetçiliği (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Malkoç yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü ile yeni bir medeniyetin inşasını hep birlikte yapacağız” dedi.
KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç beraberindeki heyet ile Mardin’e geldi. Bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen Malkoç, gazetecilerin sorunlarını dinledi. Malkoç, çözülmesi gereken konularda KDK’ya başvurulması gerektiğini belirtti. İnsanlar var olduğu sürece sorunların da olacağını belirten Malkoç, “Ama burada önemli olan ortaya çıkan sorunların çözümüyle ilgili çözüm mekanizmaları var mı, hizmet araçları var mı, bunlar iyi çalışıyor mu, iyi çalışmıyorsa nasıl iyi çalıştırabiliriz, işte bizim kurumun hedeflerinden ve iyilerinden birisi bu. Türkiye özellikle son 15 yılda, insan hakları açısından hak ve özgürlükler açısından çok önemli mesafe almıştı. Özellikle 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile birçok düzenleme yapıldı. Bunlardan bir tanesi Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkıdır. Diğeri Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasıdır ve diğer düzenlemeler oldu. Ancak PKK terör örgütünün bu bölgede özerklik adı altındaki hukuk dışı faaliyetlerde bulunması, hendek kazıp bombalar koyması, yasa dışı faaliyetlerde bulunması DEAŞ terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyete geçmesi, FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsü, Türkiye’deki bu hak ve özgürlükler açısından fevkalade iyi olan gelişmekte olan ortamı zehirledi. İster istemez hak ve özgürlüklerle güvenlik dengesinde bazı tedbirler alınması gerekti. Ancak şunu memnuniyetle ifade edeyim ki, bu bahsettiğimiz terör örgütlerine karşı Türkiye halkıyla, devletiyle, bütün yöneticileriyle, sivil toplum örgütleriyle iyi bir mücadele verdi. Ve bundan da en fazla bu yörenin, Doğu Anadolu’nun, Güneydoğu Anadolu’nun, Mardin’in, Diyarbakır’ın, Van’ın insanları memnun kaldılar. Rahat ettiler, huzura kavuştular” dedi.
Ortamı daha da geliştirmek için hak ve özgürlüklerinin alanını daha da iyileştirmek için insanların huzuru, aldığı kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Malkoç, “Umut ediyoruz ki, bu gayretler bizim gibi kurumların Türkiye’de hak aramak için kurulmuş olan 15 tane kurum var. Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, cumhurbaşkanlığındaki CİMER veyahut ta Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgi Edinme Kurulu bunlar var olan bir kısmı anayasal kurullar. Önemli olan bu kurumları bilmek ve hak arama konusunda bu çalışmaları yapmak. Tabi bu arada basınımızın da sorunları oluyor. Onları da dinliyoruz. Elimizden geldiği kadar da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki, hangi zorluklarla olursa olsun Türkiye bu zorlukları aşacak güçte, kapasitede ve birikimdedir” diye konuştu.
Bir defa Anadolu topraklarının bütün unsurları ile birlikte bin yıldan beri devam eden bir birlikteliğinin olduğunu dile getiren Malkoç, “1500 yıllık İslam medeniyetine dayanan bir birikimimiz var. Bu milletin 2500 yıllık bir devlet geleneği var. Biz 72 buçuk milleti 20 milyon kilometre karede hak ve adalet anlayışı içerisinde yönetmiş bir milletiz. O zaman ne Birleşmiş Milletler vardı, Ne İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi vardı, ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardı. Ama bir şey vardı bizim milletimizin adalete olan bağlılığı, hakkaniyete olan bağlılığı ve dayanışma duygusuydu. İşte terör ve benzeri olaylar geride kaldı. Çok şükür bundan sonra bunu pekiştirerek 21’nci yüzyılda hem Türkiye’de hak ve özgürlükler alanında önemli mesafeler almış olacağız hem bölgenin istikrarına katkıda bulunmuş olacağız hem de Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü ile yeni bir medeniyetin inşasını hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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