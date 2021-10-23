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Mardin’de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı

İHA

Mardin’de Sanat Müziği Korolar Festivali'nde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 3. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalinde Bursa Nilüfer Kadın Korosu da sahne aldı.
Kamor Millet Bahçesindeki Anfi Tiyatroda yapılan festivalin gala konserinde Nilüfer Kadın Korosu sahne aldı. 175 kadından oluşan Türkiye’nin sayısı yüksek ilk kadın korosu olan Nilüfer Kadın Korosu, Mardin’deki festivale koro şefi Dr. Aysel Gürel ile birlikte 40 kadın ile sahne aldı. Konsere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve binlerce vatandaş katıldı.
Bu koronun 2005 yılında başladığını belirten Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel, “Tamamen amatör bir koro ve arkadaşlarımız gönüllü. Ben de gönüllü olarak şeflik yapıyorum. Bugüne kadar 158 tane konser verdik hem yurt içinde hem yurt dışında. Türkiye'mizi 7 ülkede temsil ettik. Türkiye'de farklı illerde konserler yaptık ve konserlerimizin tamamı sosyal projeler yararına yaptık. İnanın belki değinmediğimiz yürek kalmadı. Kanser hastalarından tutun down sendromlu çocuklara, spastik engelliler, bedensel engelliler, şehit aileleri aklınıza ne gelirse tamamı sosyal sorumluluk projelerindeki konserlerimiz oldu destek amaçlı” dedi.

''Koromuz aslında Türkiye'nin ilk ve tek kadın korosu''
Koronun 175 kadından oluştuğunu kaydeden Gürel, ''Ama tabi 175 kadının buraya gelmesi durumu söz konusu değil. O yüzden 40 arkadaşımızla geldik ve burada üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalinde Bursa'yı temsilen katıldık. Bursa Nilüfer Kadın Korosu olarak. Mardin muhteşem bir şehir, medeniyetler şehri. Hatta Mardin için özel bir bestemde oldu burada seslendirdik. Çokta beğenildi, keyifle izlendi. Mardin'den Mardin izleyicilerinden çok memnun kaldık. Mardin anlatmaya kelimeler yetmiyor. Gerçekten insanları, yemekleri, doğası, tarihi, farklı kültürlerin bir araya gelişi bizi çok etkiledi. İnşallah bundan sonraki yıllarda Mardin'e gelmeyi düşünüyoruz. Bizde çok derin bir iz bıraktı Mardin. O sıcaklık farklı bir şey insanların bizlere gösterdiği sıcaklık. Bursa'yı da burada çok güzel temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Çok keyifli bir geceydi. Çok mutlu olduk. Mardin'de olmaktan Mardinliler ile birlikte olmaktan ve onlarla tanışmış olmaktan çok mutlu olduk” diye konuştu.
Konser, plaket takdimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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