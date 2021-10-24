İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy Nusaybin’de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile birlikte Nusaybin’e gelen Ersoy, Cumhuriyet Meydanında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri tarafından karşılandı. Daha sonra belediye binası girişindeki şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy'a ilçede yapılan, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı tarafından brifing verildi.

Belediye ziyaretinden sonra Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin Valisi Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı ve beraberindekiler, Nusaybin Tarihi Çarşısını ziyaret etti. Esnaf ve Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odasını (NESO) ziyaret etti. Burada NESO Başkanı Ömer Özel ve esnafla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.