Kamışlı'da petrol kuyusunda yangın 

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),(DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.

Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde Çamurlu petrol arama sahasının karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde 2 gün önce çıkan yangın devam ediyor. Petrol kuyusunda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, 20 kilometrelik mesafeden rahatlıkla görünürken, yangına müdahale edilmediği gözlendi.



DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2021-10-26 11:13:30



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