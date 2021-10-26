Kamışlı'da petrol kuyusunda yangın 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),(DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.
Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde Çamurlu petrol arama sahasının karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde 2 gün önce çıkan yangın devam ediyor. Petrol kuyusunda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, 20 kilometrelik mesafeden rahatlıkla görünürken, yangına müdahale edilmediği gözlendi.
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2021-10-26 11:13:30
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