Mardin’in en büyük alışveriş merkezinde çocuklar, unutulmayacak bir gün geçirdi

Mardin’in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall’de çocuklar, unutulmayacak bir gün geçirdi.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi yöneticileri ve bir yardımlaşma derneği ortaklığı ile mülteci ve Mardinli çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Çocuklarla birlikte kendi mutluluğunu ifade eden Tifiland Oyun Merkezi Müdürü Barış Korkusuz, yarınlarımız olan çocuklarımızı Güneydoğunun en büyük ve en kapsamlı oyun salonumuzda, eğlendirmenin mutluluğu içindeler. Bu çocuklarımızın kısa süreliğine de olsa içinde bulundukları tüm olumsuzlukları unutturacak kadar, sevinmelerine vesile oldukları için tüm ekip olarak mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Mardian Mall’de çocuklar için güzel bir gün olduğunu söyleyen Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, “Sosyal ve kültürel etkinlikleri çerçevesinde bir çocuk güler dünya güler sloganıyla yapmış olduğumuz etkinlikler çerçevesinde bugün de yardımlaşma derneği ile birlikte 100 çocuğumuzu alışveriş merkezimizde misafir ederek onlara güzel bir gün yaşatmak için bir çalışma yaptık. Çocuklar oyun alanında eğlendiler, fast food alanında yemeklerini yedikten sonra mağazalardan alışverişlerini yaparak mutlu bir şekilde evlerine döndü. Bu organizasyonda dernek yöneticilerine ve yardım severlere de ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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