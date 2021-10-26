Mardin’de kaçakçılık operasyonunda altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi Mardin’de bin yıllık olduğu değerlendirilen 5 Tevrat ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat yanı sıra ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.