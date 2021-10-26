Mardin´de bin yıllık altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazmalı, altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce, düzenlenen operasyonda yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen farklı hayvan derilerine altın işlemeli, elle yazılmış 5 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen Tevratların ülkeye nasıl getirildiği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Selim KAYA
2021-10-26 23:52:31
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