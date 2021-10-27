Mardin’de 4. Uluslararası Uçurtma Festivali başlıyor

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Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Müzesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde 4. Uluslararası Uçurtma Festivali düzenlenecek.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ara verilen Uluslararası Uçurma Festivali, kaldığı yerden devam ediyor. Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mardin Müzesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde 4. Uluslararası Uçurtma Festivali 30 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Gün boyu devam edecek festival kültür şehri kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

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