Turistlerin yeni gözdesi Mardin telkarisi

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’e gelen turistler gümüş telkari ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Tarih ve kültür turizmine ev sahipliği yapan Mardin’e gelen ziyaretçiler, kentin gümüş ve telkârisine yoğun ilgi gösteriyor. Akyüz Gümüş Mağazaları işletmecisi İliyo Akyüz, şehre gelen turistlerin telkari ürünlerini beğenerek aldığını kaydetti. Telkarilerde Mardin’e özgü motiflerin dikkat çektiğini belirten Akyüz, "Gelen ziyaretçiler genellikle telkari ürünlerine ilgi gösteriyor. Bununla birlikte klasik modellerin yanında Mardin’e özgü motifler tercih ediliyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.