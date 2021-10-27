Mardin´de çobanlar mısır tarlasında 16 haftalık cenin buldu



Burak EMEKSelim KAYA/MARDİN,(DHA)MARDİN´in Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasında, çobanlar tarafından 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin bulundu.

Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi´ndeki bir mısır tarlasında bugün öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi´ne götürdü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Burak EMEK, Selim KAYA

2021-10-27 16:18:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.