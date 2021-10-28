Derikli gençler istedi, Vali Demirtaş çalışmayı başlattı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Derik ilçesinde 2 dönüm üzerine yapacağı yaklaşık 700 metrekarelik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde her alanda çalışmalarını hızlandırdı. Derikli gençlerin, sanat, kültür ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak, çeşitli etkinliklerle geleceğe hazırlamak için ilçeye yapılacak Gençlik ve Kültür Merkezi, projelendirme aşamasının ardından çalışmaları başlatıldı. Gençlik Merkezinin biran önce bitirilerek gençlerin istifadesine sunulması için çalışmalar hızlandırıldı.

2 dönüm üzerinde 700 metrekare de inşa edilecek yapı içerisinde 250 koltuklu çok amaçlı salon, engelli oturum mekanları ile seyir alanları, bay bayan mescit ile özel üniteler bulunacak. Gençleri sınavlara hazırlamak için açılacak kurslar için 4 derslik ve sakin bir ortamda kitap okumaları için de kütüphane bulunacak. Merkezde ayrıca yeşil alan, dinlenme mekanları ile otopark da yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.