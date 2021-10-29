Hırsızlar çaldıkları tesbihlerle yakalandı

Mardin'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir iş yerinden tesbih çalan hırsızlar, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin’de bir iş yerinden tesbih çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Olayın haber verilmesi üzerine Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda
kısa sürede hırsızlık yapanlar çaldıkları tesbihlerle birlikte yakalandı. Yakalanan şüphelilerin gözaltına alındığı ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.