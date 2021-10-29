29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mardin'de coşku ile kutlandı

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, vatandaşların da yoğun katılımıyla coşku ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Artuklu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kutlamaya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70’inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter gösterisi ile başladı ve folklor gösterileri ile devam etti.



“Artık güçlü ve muktedir bir Türkiye var”

Törende konuşan Vali Demirtaş, “Artık üzerinde herkesin söz sahibi olduğu, rüzgarın estiği yöne doğru politika belirleyen bir Türkiye yok. Artık güçlü ve muktedir bir Türkiye var. Sahada da masada da söz sahibi, sözü dinlenen, sözünü dinleten bir Türkiye var. Önümüzdeki dönemde de oyun üstüne oyun kuranların oyunlarını; plan üstüne plan yapanların planlarını bir bir bozacağız. Bu coğrafyada yüz yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da operasyon yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sergilediğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlikle ellerini ovuşturarak bekleyenlerin heveslerini kursaklarında koyacağız. Sizlerden en önemli beklentimiz, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize, cumhuriyetimize ve demokrasimize, her şartta sahip çıkmanızdır. Milli ve manevi değerlerimize göz diken hain odaklara karşı durmanızdır. Yaptığınız her işte, vatanının ve milletinin menfaatini en ön planda tutan fertler olmanızdır. Bu duygularla 98. yıldönümünü coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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