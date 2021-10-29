Mardin'de Roma dönemine ait sikke ve yüzükler ele geçirildi



Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda; Roma dönemine ait olduğu belirtilen çok sayıda sikke ve yüzük ele geçirilirken 1kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kızıltepe ilçesinde yaptığı çalışmada, M.A.´nın elinde bulundurduğu Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzükleri satmaya çalıştığı belirlendi. Takibe alınan M.A., jandarma tarafından yapılan operasyonla elinde bulundurduğu 140 sikke ve 15 yüzükle yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçen sikke ve yüzükler incelenmek üzere Mardin Müze Müdürlüğü´ne gönderilirken, M.A.´nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-10-29 20:09:12



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